Đó là một trong những điểm đáng lo ngại được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng năm 2017, tổ chức ngày 21.10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.

Báo cáo tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, dẫn số liệu thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an) tính từ ngày 16.12.2016 đến ngày 15.9.2017, cho biết tại Hà Nội và TP.HCM đã xảy ra 54 vụ ùn tắc giao thông kéo dài. So với cùng kỳ năm 2016 đã tăng 29 vụ, tương đương tăng 116%.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, dự kiến tháng 12 này, Bộ sẽ trình Chính phủ dự thảo nghị định thay thế Nghị định 86 về kinh doanh vận tải ô tô để quản lý chặt hơn tình trạng xe dù, xe đội lốt xe hợp đồng cạnh tranh thiếu lành mạnh, vào các tuyến phố cấm, góp phần gây ùn tắc giao thông ở các đô thị. Đối với việc quản lý Uber, Grab, theo Thứ trưởng Thọ, Bộ GTVT cũng đang lên kế hoạch làm việc với các địa phương để đánh giá sơ kết 2 năm thí điểm đề án. Cùng với đó, cơ quan này đang xin ý kiến Chính phủ để tiến hành sửa luật Giao thông đường bộ 2008 nhằm có cơ sở quy định chặt chẽ hơn với các phương thức mới, như với Uber, Grab.

Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, 9 tháng năm 2017, toàn quốc xảy ra trên 14.300 vụ tai nạn, làm chết trên 6.100 người, bị thương trên 11.700 người. So với cùng kỳ 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương: giảm 966 vụ, giảm 330 người chết, số người bị thương giảm 1.810 người. Tuy nhiên, vẫn còn 15 địa phương có số người chết vì TNGT tăng so với cùng kỳ 2016. Trong đó, Hậu Giang và Lai Châu có số người chết tăng trên 40%. 9 tháng qua gia tăng đột biến tai nạn hàng hải - đã xảy ra 16 vụ khiến 12 người chết, tăng 9 người chết so với cùng kỳ năm 2016.





Chí Hiếu