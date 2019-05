Uống rượu bia lái xe: Phải phạt nặng để ai thấy cũng phải sợ

Trong 4 tháng đầu năm, đã xử lý gần 50.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong năm 2019, Bộ Công an sẽ triển khai kế hoạch xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn và ma tuý, cả với ô tô và mô tô.

Tuy nhiên, theo thượng tá Nhật, việc xử phạt của lực lượng cảnh sát giao thông chỉ là phần ngọn, trong khi vấn đề gốc là cần kiểm soát bằng pháp luật. “Chúng ta cần một môi trường pháp lý chặt chẽ, có sự ràng buộc rõ ràng để khi người tham gia giao thông nghĩ đến hình phạt, chế tài hành chính, quy định quản lý giấy phép lái xe… là không muốn, không dám vi phạm”, ông Nhật nói.

Ngoài ra, bên cạnh việc xử lý nghiêm của lực lượng chức năng hay chế tài xử phạt, cần sự lên án của cộng đồng đối với hành vi uống rượu bia của người điều khiển phương tiện.

Ảnh C.T.V Lái xe gây tai nạn có nhân thân tốt, nhưng chỉ vì uống rượu bia đã gây ra cái chết cho 2 người phụ nữ vô tội

Dẫn lại trường hợp vụ tai nạn tại hầm Kim Liên tối 30.4, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, chia sẻ: “Tôi biết thông tin cơ bản về người lái xe gây ra tai nạn ở hầm Kim Liên, về nhân thân của anh ta. Tôi nói anh ấy là người tốt, trước khi uống rượu. Sau khi anh ta uống rượu, lái xe gây tai nạn chết người, thì một người tốt đã thành kẻ giết người. Tôi muốn dùng từ “giết người” trong trường hợp này”.

Đề xuất xử lý hình sự từng nhận nhiều "gạch đá"

Theo ông Khuất Việt Hùng, Việt Nam đã xây dựng quy định và thực hiện quy định về phòng chống và xử lý vi phạm nồng độ cồn với người sử dụng phương tiện cơ giới đường bộ từ rất lâu.

“Năm 2015, khi xây dựng dự thảo Nghị định 171/NĐ-CP sửa đổi, chúng tôi kiến nghị bổ sung chế tài nếu tái phạm vi phạm nồng độ cồn thì có thể tịch thu phương tiện. Khi đó, chúng tôi nhận được rất nhiều “gạch đá” phản đối.

Lúc đó cũng có một số ý kiến đề xuất phải xử lý hình sự hành vi uống rượu bia vẫn lái xe và cũng nhận không ít “gạch đá”. Nhưng hiện tại, ý kiến đề xuất tịch thu phương tiện, xử lý hình sự với hành vi vi phạm nồng độ cồn rất được hoan nghênh ủng hộ”, ông Hùng chia sẻ.

Thông tin thêm về tình trạng này, ông Lê Văn Thanh, Vụ An toàn giao thông, Bộ GTVT, cho hay trong quá trình xem xét sửa đổi Nghị định 46/CP, với nhóm hành vi có nguy cơ cao để xảy ra tai nạn giao thông, sẽ xem xét tăng nặng mức xử phạt.

“Chúng tôi sẽ xin ý kiến Bộ Tư pháp và trình Chính phủ trong tháng 6 về Nghị định sửa đổi. Tuy nhiên, việc tăng nặng mức xử phạt ở đây cần hiểu là không phải cứ tăng cao lên là được, mà phải phù hợp với thực tiễn, đảm bảo hiệu lực thi hành và đảm bảo tính răn đe. Hiện, nhóm hành vi liên quan đến nồng độ cồn, mức cao nhất là phạt tiền 16 - 18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 4 - 6 tháng. Chúng tôi đang nghiên cứu tăng mức xử phạt lên 20 - 30 triệu và tước giấy phép lái xe 24 tháng”, ông Thanh cho biết.

PGS-TS Nguyễn Đức Chính (Bệnh viện Việt Đức) thông tin, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận cấp cứu trên 300 bệnh nhân đủ các loại về tai nạn thương tích, riêng tai nạn giao thông, thời gian đỉnh điểm lên tới 150 ca/ngày. Những bệnh nhân tới Bệnh viện Việt Đức thường trong tình trạng nghiêm trọng, bị chấn thương sọ não, nguy cơ tử vong cao chiếm tới 1/3, số còn lại nếu sống phải chịu cảnh tàn tật, là gánh nặng cho gia đình, xã hội. Bác sĩ Chính cho biết từng tham gia nhiều chương trình cung cấp thông tin về hậu quả của tình trạng uống rượu gây tai nạn và nghiên cứu ứng phó sau tai nạn giao thông. Kết quả thống kê có những con số giật mình. Ví dụ, có tới 10% phụ nữ bị tai nạn ở mức chấn thương nặng, không có cơ hội được cứu sống, có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu rất cao.

Tại toạ đàm “Ngăn chặn tài xế bia rượu gây tai nạn” do báo Giao thông tổ chức sáng nay, 3.5, thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền và phổ biến pháp luật về An toàn giao thông - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, cho biết năm 2018, lực lượng chức năng xử lý hơn 91.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.