Uống rượu về, 'ghé' vườn sâm nhổ trộm hàng chục cây sâm Ngọc Linh

Chiều 25.6, Công an H.Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, liên quan đến vụ nhổ trộm hàng chục cây sâm Ngọc Linh, đơn vị vừa bắt giữ Lê Khắc Bình (37 tuổi, ở xã Trà Nam, H.Nam Trà My) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 23.6, Công an H.Nam Trà My tiếp nhận thông tin vườn sâm ở xã Trà Linh (H.Nam Trà My) của gia đình ông Nguyễn Minh Dũng (47 tuổi, ở xã Trà Nam, H.Nam Trà My) bị kẻ gian đột nhập nhổ trộm 74 cây sâm Ngọc Linh (từ 2-5 tuổi).

Ngay trong đêm, Công an H.Nam Trà My cắt cử lực lượng đến hiện trường lần theo dấu vết, truy bắt nghi phạm. Đến 2 giờ rạng sáng 24.6, lực lượng công an phát hiện tại trại của Bình đang cất giấu hàng chục cây sâm vừa nhổ xong.

Nghi ngờ Bình chính là thủ phạm, công an mời về làm việc và đến trưa 24.6, sau thời gian đấu tranh, Bình đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo lời khai ban đầu của Bình, tối 23.6, sau khi uống rượu, thấy người canh giữ trại sâm của ông Dũng rời đi nên nảy sinh lòng tham rồi lẻn vào nhổ trộm. Qua kiểm đếm, có 74 gốc sâm Ngọc Linh tại vườn ông Dũng bị nhổ trộm, ước tính trị giá khoảng 60 triệu đồng.