Ưu tiên giải quyết vấn đề Thủ Thiêm

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Phước Hưng, Bí thư Quận ủy Q.2, cho biết về việc thành lập TP.Thủ Đức (sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức), người dân đề nghị khi có bộ máy chính quyền mới, công an sẽ tổ chức các đợt điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ ngay tại nhà hoặc giải quyết ngoài giờ hành chính tại trụ sở phường; đồng thời không thu phí chuyển đổi giấy tờ. Ngoài ra, ông Hưng kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan đầu tư để hoàn chỉnh hạ tầng khu tái định cư để bố trí cho người dân, đồng thời phối hợp với Thanh tra Chính phủ sớm kết luận về ranh quy hoạch liên quan đến khiếu nại của người dân 5 khu phố 3 phường (Bình An, Bình Khánh và An Khánh) nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Liên quan việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân khu 4,3 ha thuộc KP.1, P.Bình An (Q.2) được xác định nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết TP.HCM đã có 2 động thái: thứ nhất là thu tiền đã bồi thường cho người dân trước đây để bàn giao nền đất tái định cư; thứ hai là đối với các khu đất thu hồi có diện tích lớn hơn nền đất tái định cư thì sẽ chi trả tiền cho phần chênh lệch này.

Ông Hoan thông tin từ khi triển khai dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến nay, TP.HCM thu được hơn 14.000 tỉ đồng và chi khoảng 7.000 tỉ đồng, số tiền còn lại được sử dụng để trả lãi vay và vốn cho ngân hàng. Tuy nhiên, từ khi có kết luận thanh tra (tháng 6.2019), TP.HCM đã tạm ngừng chi trả khoản này. Vừa rồi, TP.HCM tính toán lại còn khoảng 7.500 tỉ đồng, sau đó báo cáo bộ ngành T.Ư hướng xử lý.

Theo ông Hoan, Thủ tướng đồng ý với việc coi khoản tiền này như là kết dư ngân sách và việc sử dụng khoản tiền nói trên theo thẩm quyền của UBND TP.HCM. Ông Hoan cho hay khoản tiền nêu trên sẽ được ưu tiên dùng để giải quyết các vấn đề liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm như: 10 chính sách hỗ trợ thêm cho người dân khu 4,3 ha (hơn 1.400 tỉ đồng), chi tiền chênh lệch đất thu hồi và đất tái định cư, chi trả nợ gốc và lãi vay (còn khoảng 2.000 tỉ đồng), chi cho bồi thường và hoạt động của ban quản lý dự án.

“UBND TP.HCM đã giao Sở Tài chính và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm lập danh mục và báo cáo HĐND TP.HCM xin phép sử dụng số tiền này. Đối với các khoản thu về thì sẽ nộp vào ngân sách”, ông Hoan nói.

Thẩm định các đồ án quy hoạch mà người dân cung cấp

Liên quan khiếu nại của người dân 5 khu phố 3 phường, ông Hoan thông tin sau buổi đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ và người dân ngày 27.11 thì có 2 kết luận: thứ nhất là giữa chính quyền và người dân chưa tìm được thống nhất cao về pháp lý; thứ hai là cần phải làm rõ tính pháp lý của các đồ án quy hoạch mà người dân cung cấp cho Thanh tra Chính phủ và UBND TP.HCM. Hiện Bộ Xây dựng đang thẩm định tất cả các đồ án này để xem xét tính pháp lý để xác định 5 khu phố 3 phường nằm trong ranh hay ngoài ranh.