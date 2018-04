Vẫn băn khoăn về chính sách ưu đãi cho đặc khu

Nhiều nội dung luật An ninh mạng còn trùng lắp, chồng chéo Chiều 4.4, cho ý kiến dự án luật An ninh mạng, nhiều ĐB cho rằng dự thảo luật vẫn còn nhiều nội dung chồng chéo, trùng lắp với luật An toàn thông tin mạng. Ông Bùi Văn Xuyền, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của QH, nêu: Quy định về hệ thống thông tin quan trọng quốc gia tại luật An toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia tại dự thảo luật An ninh mạng thực chất chỉ là một. Luật An toàn thông tin mạng quy định Thủ tướng sẽ ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, trong khi luật An ninh mạng cũng quy định Thủ tướng ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Theo báo cáo do ông Trần Ngọc Khánh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh trình bày tại hội nghị, sau khi tiếp thu ý kiến ĐBQH, cơ quan thẩm tra thống nhất chỉnh lý dự thảo theo hướng không quy định các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh các dịch vụ viễn thông, internet tại VN phải đặt máy chủ quản lý dữ liệu trên tại VN. Tuy nhiên, ủy ban này giữ lại quy định yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực kể trên phải đặt cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng VN trên lãnh thổ VN. Theo ông Khánh, việc giữ quy định này đáp ứng được yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với dữ liệu điện tử và xử lý các tình huống, hành vi trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia; bảo đảm tính khả thi khi phối hợp, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin chống Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật của VN. "Theo thống kê của Bộ Công an, tính đến tháng 1.2018, Google đã thuê 1.781 máy chủ, Facebook thuê 441 máy chủ của các doanh nghiệp VN để lưu trữ dữ liệu tại VN", ông Khánh cho hay.