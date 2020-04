Vận chuyển, mua bán trái phép 6 kg ma túy từ Campuchia về TP.HCM

Khoảng 22 giờ ngày 5.4, trên quốc lộ 22B, đoạn thuộc khu phố An Bình, phường An Tịnh, TX.Trảng Bàng, lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, cơ động Công an Tây Ninh phát hiện một ô tô chạy về hướng TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ làm nhiệm vụ phát hiện và thu giữ trong ba lô của Lưu Văn Duy (40 tuổi, ngụ H.An Lão, TP.Hải Phòng, hiện đang sống tại Campuachia) 5 kg ma túy tổng hợp.

Duy khai nhận chở thuê 5 kg ma túy này từ Campuchia về TP.HCM cho một người tên Dương ở TP.HCM. Tổ công tác lập biên bản bàn giao người và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh tiếp tục thụ lý, điều tra mở rộng.

Quá trình điều tra mở rộng, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vị Công an TP.HCM bắt giữ và khám xét nơi ở các nghi can: Nguyễn Thanh Dương (37 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) và Lê Việt Đức (32 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, cùng TP.HCM). Ngoài ra còn khám xét nơi ở của Hoàng Thị Lệ Hải (39 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) và Lê Thế Dũng (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Tại nhà của Dương, công an tiếp tục thu giữ thêm 1 kg ma túy tổng hợp, 250 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Bước đầu, các nghi phạm thừa nhận đã vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn TP.HCM.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tạm giữ hình sự Duy, Dương và Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ và truy bắt các nghi can khác trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.