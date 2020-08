Vận chuyển thuê 500 viên thuốc lắc từ Nghệ An vào Vũng Tàu, lãnh 20 năm tù

Ngày 5.8, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên toàn sơ thẩm xét xử vụ án vận chuyển thuê 500 viên thuốc lắc từ TP.Vinh (Nghệ An) vào TP.Vũng Tàu do bị cáo Phạm Đình Toản (25 tuổi, quê Nghệ An) thực hiện. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Toản 20 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 20.2.2020, khi Toản đang đứng trên đường Nguyễn Sinh Sách, P.Cửa Nam (TP.Vinh, Nghệ An) thì một người tên Bình (không rõ lai lịch) đến bắt chuyện và thuê Toản vận chuyển ma túy vào TP.Vũng Tàu cho người tên Dũng (không rõ lai lịch).

Bình ra giá thuê Toản vận chuyển 500 viên thuốc lắc vào TP.Vũng Tàu là 15 triệu đồng thì Toản đồng ý. Bình đưa cho Toản thêm 8 viên thuốc lắc khác nói là để cho Dũng dùng thử trước khi lấy hàng.

Khoảng 6 giờ ngày 21.2, Toản rủ bạn mình là Đ.N.M đi vào TP.Vũng Tàu chơi, sau đó Toản sẽ dẫn M. lên TP.HCM xin việc làm thì M. đồng ý. Sáng 22.2, Toản và M. đi xe khách từ TP.Vinh đến địa phận tỉnh Đồng Nai thì cả hai xuống xe.

Tại đây, Toản lấy xe máy của mình chở M. đến một nhà nghỉ ở TP.Vũng Tàu thuê phòng ở. Chiều cùng ngày, cả 2 đến quán cà phê M.K ở P.2, TP.Vũng Tàu ngồi uống nước. Toản nói M. ở lại quán cà phê để Toản đi gặp bạn. Khi Toản đi khỏi quán thì để lại túi xách trên bàn, bên trong có 500 viên thuốc lắc.

Một lúc sau, lực lượng công an kiểm tra phát hiện trong túi xách có 500 viên thuốc lắc nên bắt giữ M. Từ lời khai của M., lực lượng công an đã bắt giữ Toản và khám xét nhà nghỉ cả hai thuê phòng thu giữ thêm 8 viên thuốc lắc. Quá trình điều tra, Toản khai nhận toàn bộ 508 viên thuốc lắc do mình vận chuyển thuê và M. không liên quan.