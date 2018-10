Vận chuyển trái phép 250.000 lít dầu, 3 tàu bị tạm giữ, đưa về Phú Quốc

Chiều 25.10, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (CSB4, Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết CSB4 vừa ra quyết định tạm giữ tang vật cùng phương tiện là 3 tàu vận chuyển trái phép hơn 250.000 lít dầu DO để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo đó, ngày 24.10, lực lượng Vùng CSB4 kiểm tra, phát hiện tàu Hương Mai số hiệu TG-94438TS, do ông Phạm Văn Sắc (quê Bến Tre) làm thuyền trưởng , chở khoảng 80.000 lít dầu DO.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 22.10, tàu CSB 2004 thuộc Hải đội 402 cùng tổ công tác của Vùng CSB4 tuần tra kiểm soát, phát hiện tàu VENUS9-KK30009 (quốc tịch Campuchia) và tàu cá Việt Nam số hiệu BT-93392 TS có hành vi cập mạn, sang mạn hàng hóa trái phép, tại khu vực phía nam Bãi Cạn - Cà Mau khoảng 40 hải lý.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu Campuchia (do ông Tawmag, 51 tuổi, quốc tịch Thái Lan, làm thuyền trưởng) đang vận chuyển khoảng 170.000 lít dầu DO. Tàu cá BT-93392TS, do ông Văn Lộc Hoài (38 tuổi) làm thuyền trưởng, chở khoảng 4.000 lít dầu DO.

Theo cảnh sát biển, cả 3 tàu nêu trên đều không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số lượng dầu.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, đưa các tàu vi phạm về Phú Quốc để tiếp tục xử lý.