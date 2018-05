Vật thể lạ bất ngờ phát nổ, 3 ngư dân tử vong

Sáng 22.5, tàu cá QNg 96399 TS do ngư dân Nguyễn Chín (ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã đưa thi thể 3 ngư dân Nguyễn Thắng (53 tuổi), Nguyễn Tấn (40 tuổi) và Dương Ngọc Quang (40 tuổi, cùng ở xã An Hải) tử vong ở vùng biển Hoàng Sa về đảo Lý Sơn.