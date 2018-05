Vây bắt người lái ô tô lao xuống vực sau khi vượt 3 chốt CSGT

Theo thông tin mới cập nhật của PV Thanh Niên, lúc hơn 19 giờ ngày 8.5, 2 thanh niên đi trên ô tô nêu trên đã đến trụ sở Trạm CSGT Hải Lăng (Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Trị) trình báo vụ việc và khai danh tính là Nguyễn Giác Nguyên (23 tuổi), Lê Đình Lợi (25 tuổi, cùng trú Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Trước những nghi vấn về hành vi liều lĩnh của mình, cả 2 nói do không có bằng lái xe nên hoảng sợ và cứ thế phóng đi. Hiện, người và tang vật vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Lăng tiếp tục làm rõ.