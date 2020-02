Vì dịch Covid-19, TP.HCM lại dời lịch đối thoại với người dân Thủ Thiêm

Về lý do dời buổi đối thoại, UBND TP giải thích do hiện nay các cơ quan, đơn vị đang tập trung tổ chức phòng chống dịch bệnh Covid-19 do virus Corona gây ra. Dù vậy, lịch buổi đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ với các hộ dân tại 5 khu phố thuộc 3 phường Bình An, Bình Khánh và An Khánh (quận 2) không được UBND TP cho biết vào ngày giờ cụ thể mà sẽ thông báo sau.