Vi phạm giao thông ngày lễ 1.5 tăng gần gấp đôi năm ngoái

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, trong ngày 1.5, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông (tăng 22,2% so với năm ngoái), làm chết 23 người (tăng 15%), bị thương 14 người. Nguyên nhân chủ yếu là do vượt xe không đúng quy định; đi không đúng chiều đường, phần đường; sử dụng rượu bia; không giữ khoảng cách an toàn...