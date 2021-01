Vì sao bị can Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim bị truy nã?

Theo KLĐT, PC03 đã tổ chức thi hành các Quyết định và lệnh đối với Phạm Nhật Vinh. Tuy nhiên, Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài. Ngày 31.12.2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh. Vì vậy, CQĐT ra quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của Phạm Nhật Vinh và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Phạm Nhật Vinh. Khi bắt được bị can này sẽ phục hồi điều tra theo quy định.

Theo KLĐT, đối với 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật do Thanh tra TP chuyển Công an TP.HCM và phát hiện trong quá trình điều tra, KLĐT thể hiện còn một số tình tiết cần tiếp tục điều tra làm rõ xác định có tội phạm hay không. Do đó, cần tách các vụ việc để điều tra, xử lý sau. Vì vây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra các quyết định tách vụ việc thuộc vụ án để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định, gồm: Quyết định tách hành vi có dấu hiệu “tham ô tài sản” của các cá nhân: Phạm Xuân Trung, Trần Đăng Linh, Trần Công Thiện, Huỳnh Phước Long (nguyên Thành viên HĐQT Sadeco) và Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban kiểm soát Công ty Sadeco) trong việc nhận tiền từ nguồn thù lao và quỹ khen thưởng HĐQT và Ban kiểm soát Sadeco.

Quyết định tách hành vi của Tề Trí Dũng ( nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC ) và các cá nhân liên quan có dấu hiệu “tham ô tài sản” trong việc chiếm đoạt tiền thù lao và tiền thưởng người đại diện vốn không chuyên trách do Công ty TNHH Sepzone Linh Trung chi trả cho thành viên Hội đồng thành viên.

Quyết định tách hành vi có dấu hiệu sai phạm trong việc Công ty IPC hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Hồng Lĩnh thực hiện Dự án Khu dân cư Long Hậu - Long An;

Quyết định tách hành vi có dấu hiệu sai phạm trong việc phát hành 40 triệu cổ phần cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc để tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước, Công ty TNHH thẩm định giá MHD xác định giá trị cổ phần có dấu hiệu sai phạm.

Quyết định tách hành vi có dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn - IPD thành Công ty cổ phần tiếp vận Đông Sài Gòn - ESL không tuân thủ quy định và các sai phạm sau cổ phần hóa tại Công ty cổ phần tiếp vận Đông Sài Gòn.

Quyết định tách hành vi có dấu hiệu “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” của Tề Trí Dũng và các cá nhân liên quan tại Công ty IPC trong việc chuyển nhượng nền đất tại Dự án Khu định cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Quyết định tách hành vi có dấu hiệu sai phạm của Công ty IPC trong việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Thới, huyện Nhà Bè; chuyển nhượng đất nền không đúng quy định, không phù hợp với giá thị trường dẫn đến khả năng gây thiệt hại cho Công ty IPC và vốn Nhà nước.

Quyết định tách hành vi có dấu hiệu sai phạm “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” trong việc Công ty IPC chuyển nhượng dự án Khu Công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 cho Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước.