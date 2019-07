Vì sao chính quyền ở TP.HCM nơi Alibaba đặt trụ sở, phải 3 lần 'cầu cứu'?

Sáng 26.7, thông tin từ UBND P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa có công văn gửi UBND Q.Thủ Đức về việc hỗ trợ kiểm tra hoạt động Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), có trụ sở ở số 120 - 122 đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh.

Đây là công văn thứ 3 mà UBND P.Hiệp Bình Chánh kiến nghị UBND Q.Thủ Đức hỗ trợ kiểm tra hoạt động Công ty Alibaba

Theo nội dung công văn lần thứ 3 này, hiện nay đã có người dân khiếu nại liên quan đến hoạt động của Công ty Alibaba và xảy ra xô xát dẫn đến một khách hàng bị đánh phải đi cấp cứu.

UBND P.Hiệp Bình Chánh nhận định đây là vấn đề lớn, nghiêm trọng, có thể gây ra điểm nóng khi khách hàng của Công ty Alibaba tập trung để đòi giải quyết hợp đồng mua đất tại các tỉnh lân cận.

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả đúng quy định pháp luật, đồng thời tránh để tạo thành điểm nóng về tình hình an ninh trật tự trong khu vực, UBND P.Hiệp Bình Chánh đề nghị UBND Q.Thủ Đức chỉ đạo các ngành chức năng liên quan hỗ trợ UBND phường trong việc kiểm tra xử lý đối với Công ty Alibaba.

Trước đó, tháng 12.2018 và ngày 5.7.2019, UBND P.Hiệp Bình Chánh đã có công văn đề nghị UBND Q.Thủ Đức hỗ trợ kiểm tra hoạt động Công ty Alibaba.

Liên quan đến vấn đề này, ông Huỳnh Ngọc Tâm, Chánh văn phòng UBND Q.Thủ Đức cho biết, Phòng kinh tế Q.Thủ Đức đang xây dựng phương án, kế hoạch, cũng như thành lập đoàn để thanh, kiểm tra hoạt động Công ty Alibaba.

Lý giải về việc kiến nghị cấp trên hỗ trợ kiểm tra hoạt động Công ty Alibaba, lãnh đạo UBND P.Hiệp Bình Chánh cho biết, do Công ty Alibaba thuê trụ sở hoạt động tại P.Hiệp Bình Chánh từ tháng 6.2017. Với chức năng của phường sẽ theo dõi, khi nhận thấy những vấn đề phức tạp có thể xảy ra, thì phường sẽ xin ý kiến UBND Q.Thủ Đức hỗ trợ. Thời gian qua, UBND P.Hiệp Bình Chánh nhận thấy tại Công ty Alibaba có thể phát sinh điểm nóng về tình hình mất an ninh trật tự, nên đã xin ý kiến cấp trên hỗ trợ cùng kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Alibaba.

Trong khi đó, Công an P.Hiệp Bình Chánh cho biết, ngay sau nhận tin báo về việc ông Trần Thanh Phong (42 tuổi, ngụ Q.8) bị nhân viên Công ty Alibaba đánh bị thương khi đến đòi tiền mua đất , công an phường đã nhanh chóng có mặt để giữ trật tự, đưa nạn nhân đi bệnh viện.

Công an P.Hiệp Bình Chánh đã lấy lời khai những người liên quan và chuyển hồ sơ lên Công an Q.Thủ Đức điều tra theo thẩm quyền.

Theo Công an P.Hiệp Bình Chánh, qua các phương tiện thông tin truyền thông, cơ quan này nhận định trong thời gian tới sẽ có nhiều khách hàng tìm đến trụ sở Công ty Alibaba để thanh toán hợp đồng mua đất. Tình hình này sẽ ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự trên địa bàn. Chính vì vậy, Công an P.Hiệp Bình Chánh cũng đã có báo cáo lên Công an Q.Thủ Đức để hỗ trợ kịp thời.