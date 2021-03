Vì sao có lượng lớn hàng không rõ nguồn gốc trong nhà cán bộ biên phòng?

Thông tin Công an tỉnh An Giang phát hiện trong 2 căn nhà của một cán bộ Bộ đội biên phòng An Giang và 1 căn nhà khác của chị vợ ông này chứa nhiều hàng hóa xuất xứ nước ngoài không hóa đơn, chứng từ đang gây xôn xao dư luận.

Trước đó, ngày 27.2, tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an P.Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc kiểm tra 3 căn nhà số 142, 193, 276 (tại P.Vĩnh Ngươn) phát hiện trong 3 nhà có hơn 1.100 sản phẩm đồ điện tử, hàng gia dụng và hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ. Toàn bộ hàng hóa bị lập biên bản tạm giữ, bàn giao cho Công an TP.Châu Đốc làm rõ.

Đáng nói, căn nhà số 142 và 276 thuộc sở hữu của thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang) và vợ Trần Thị Vàng. Căn nhà 142 gia đình ông Nam cho anh Lê Văn Lên (31 tuổi, ngụ H.An Phú) thuê để ở. Thời điểm kiểm tra, nhà số 276 có chị Hoàng Thị Ngọc Mai (19 tuổi, con gái vợ chồng ông Nam) trong nhà. Riêng căn nhà số 193 do bà Trần Thị Dũng (51 tuổi, chị ruột bà Vàng) làm chủ.

Căn nhà số 276 của gia đình thượng tá Nam bị công an phát hiện chứa nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc Ảnh: Trần Ngọc

Người trong cuộc nói gì ?

Chiều 12.3, trả lời PV Báo Thanh Niên , bà Trần Thị Vàng xác nhận, căn nhà 142 và 276 thuộc sở hữu của vợ chồng bà. “Đúng là nhà tôi lúc công an kiểm tra có hàng hóa không rõ nguồn gốc, nhưng không phải của vợ chồng tôi. Hàng hóa trong nhà 276 là của chị Dũng, chị ruột tôi gửi trong thời gian sau khi chồng tôi đi học ở Đà Lạt nên anh Nam cũng không biết việc này. Đối với hàng tại căn nhà 142, tôi cho anh Lê Văn Lên thuê để làm cơ sở mua phế liệu, sửa chữa điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng. Do Lên có hộ khẩu ở H.An Phú nên nhờ con gái tôi là Hoàng Thị Ngọc Mai đứng tên chủ cơ sở. Số hàng này của Lên mua và của khách mang đến sửa chữa”, bà Vàng cho hay.

Bà Trần Thị Dũng thừa nhận số hàng hóa trong căn nhà 193 và 276 bị công an phát hiện, thu giữ thuộc sở hữu của mình. Bà Dũng nói: “Sau tết, Nam đi học ở Đà Lạt. Thấy nhà vợ chồng nó còn trống nên tôi hỏi Vàng mang đồ sang để nhờ”.

Sẽ xử lý nghiêm nếu xác định ông Nam sai phạm

Ông Lâm Trường An, Phó trưởng khóm Vĩnh Chánh 2, P.Vĩnh Ngươn, cho hay gia đình ông Nam sống khép kín và 2 căn nhà của ông cũng như nhà bà Dũng thường đóng cửa. Đến khi công an đến kiểm tra thì ông và nhiều người mới vỡ lẽ. “Hôm công an kiểm tra lúc hơn 6 giờ. Tôi nhận cuộc gọi từ cán bộ công an hỏi thăm nhà 276 của ai. Tôi bảo là nhà của chú Nam bên biên phòng đã cất hơn 2 năm nay. Còn căn nhà 193 đối diện là nhà của gia đình bên vợ của chú Nam mua bán dầm chèo, phân bón... Khi công an vào kiểm tra, mở cửa vào nhà, tôi cũng bất ngờ vì quá nhiều đồ không rõ xuất xứ ”, ông An kể.

“Trong vụ việc này, tôi chỉ đạo phải làm rõ để xử lý trách nhiệm cụ thể nếu đồng chí Nam sai. Đồng chí Nam đã được cử đi học ở Đà Lạt từ tháng 11.2020 đến nay. Tôi đã yêu cầu đồng chí phải tranh thủ về làm tường trình vì sao có hàng hóa này trong nhà. Theo tôi, ít nhiều việc này đồng chí Nam phải có trách nhiệm, bởi đi học cũng phải biết tình hình ở nhà mình như thế nào. Tại sao có số hàng hóa trên. Trong việc này, tôi chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xác minh nếu đồng chí này sai tới đâu thì phải xử lý đến đó, chứ không được bao che. Phải rõ ràng”, đại tá Lễ thông tin.

Theo báo cáo của BĐBP tỉnh An Giang, tổng số hàng hóa không rõ nguồn gốc được Công an tỉnh An Giang lập biên bản thu giữ trong 2 căn nhà của thượng tá Nam và của chị vợ ông Nam trị giá khoảng 290 triệu đồng.