Vì sao công an địa phương không phát hiện các vụ Nhật Cường, Trịnh Sướng?

Xác định 4 đường dây làm xăng giả

Chiều 26.6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng năm 2019. Tại cuộc họp báo, PV Thanh Niên đặt câu hỏi, thời gian gần đây có nhiều vụ án buôn lậu, hàng giả lớn xảy ra tại một số tỉnh, TP nhưng đều do lực lượng của Bộ Công an hoặc các nơi khác triệt phá, có hay không công an địa phương bị “tê liệt”?

Trả lời câu hỏi, trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, xác nhận tại một số địa phương đã phát hiện những vụ án lớn về quy mô, tính chất và kéo dài như vụ án buôn lậu có giá trị cả ngàn tỉ đồng liên quan Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) ở Hà Nội, hay vụ án buôn lậu làm giả xăng dầu có quy mô cả ngàn tỉ đồng liên quan đến “đại gia” xăng dầu Trịnh Sướng ở tỉnh Sóc Trăng. Đáng chú ý, những vụ án này đều không phải do công an địa phương khám phá, ngăn chặn. Trong đó, vụ buôn lậu liên quan đến Công ty Nhật Cường là do Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện. Vụ Trịnh Sướng do Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá với sự hỗ trợ của lực lượng thuộc Bộ Công an.

“Các vụ việc này đang được cơ quan chức năng điều tra nhưng bước đầu tôi có thể nói hành vi phạm tội diễn ra một cách tinh vi khiến cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong xử lý”, trung tướng Lương Tam Quang nói và nêu rõ thêm, trong vụ làm giả xăng dầu liên quan đến Trịnh Sướng, cơ quan công an đã áp dụng nhiều biện pháp, phối hợp với nhiều lực lượng và tiến hành bắt quả tang khi đang pha chế mới xử lý được hành vi làm hàng giả.

Dù vụ việc đang được điều tra, song trung tướng Lương Tam Quang đánh giá vụ làm giả xăng dầu đã và đang gây ra hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, xăng giả đưa vào lưu hành gây hư hỏng động cơ, gây thất thu thuế cho nhà nước. Đến nay, cơ quan công an đã xác định rõ có 4 đường dây làm xăng giả liên quan, hình thành nên những đường dây khép kín từ khâu pha chế, phân phối tiêu thụ và núp bóng thương nhân. Người phát ngôn Bộ Công an cũng nhìn nhận trong vụ buôn lậu xăng dầu liên quan đến Trịnh Sướng, dư luận nêu năm 2015, ông Trịnh Sướng và những người liên quan đã mua bán trái quy định cả triệu lít xăng dầu nhưng chỉ bị xử phạt hành chính có 50 triệu đồng. “Bộ Công an đã yêu cầu Công an Sóc Trăng kiểm tra, rà soát và có kết quả là không xử phạt hành chính doanh nghiệp này vụ nào trong năm 2015”, ông Quang nói.

Liên quan vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường , trung tướng Lương Tam Quang cho biết đến thời điểm này cơ quan điều tra đang tiến hành truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy, Giám đốc công ty. Các hoạt động khác đang trong quá trình điều tra nên không thể cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng thời, ông Quang cũng cho biết Bộ Công an đã yêu cầu Công an TP.Hà Nội rà soát lại dự án dữ liệu quốc gia về dân cư của TP mà Công ty Nhật Cường là một trong những nhà thầu tham gia. “Đến nay, chúng tôi chưa nhận được phản ánh hay tài liệu nào thể hiện ảnh hưởng đến dự án”, ông Quang nói.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, sau những vụ việc nêu trên, Bộ Công an đã đề xuất Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 rà soát, có giải pháp để bịt các lỗ hổng về chính sách buôn lậu, trốn thuế. Đồng thời xem xét trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các đơn vị chức năng ở địa phương.

Bộ Công an rà soát Asanzo và các doanh nghiệp tương tự

Liên quan đến nghi vấn Công ty cổ phần điện tử Asanzo VN nhập hàng loạt thiết bị điện tử xuất xứ Trung Quốc nhưng sau đó bóc tem “made in China” và dán nhãn VN để bán ra thị trường, trung tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thu thập tài liệu để làm rõ.

“Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị rà soát thu thập tài liệu liên quan đến Công ty Asanzo, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Không riêng công ty này mà các công ty khác liên quan đều được kiểm tra xác minh và xử lý nghiêm minh đúng quy định pháp luật”, ông Quang nói.

Theo Bộ Công an, 6 tháng đầu năm, lực lượng công an toàn quốc đã điều tra, xử lý hơn 21.000 vụ tội phạm về trật tự xã hội; gần 10.000 vụ phạm tội kinh tế; hơn 1.100 vụ phạm tội buôn lậu và 14.000 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường... Nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đã bị triệt phá với việc bắt giữ trên 20.000 người, thu khoảng 5 tấn ma túy tổng hợp.