Vì sao 'nhân tài' rời khu vực nhà nước ?

Bỏ việc vì lương không đủ nuôi vợ con

Liên quan đến vụ 3 cán bộ tham gia đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã, phường (đề án 500) ở Quảng Nam xin nghỉ việc, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, có 1 trường hợp nghỉ do lương cán bộ xã không đủ nuôi vợ con, nên ra ngoài tìm việc. Còn theo đơn, ông Bùi Ngân Tùng Sơn (Phó chủ tịch UBND xã Tam Thành) xin chuyển sang kinh doanh; ông Nguyễn Văn Điển (cán bộ Văn phòng thống kê xã Tam Thái) nêu lý do có vợ xa, đi lại khó khăn; bà Nguyễn Thị Viễn (cán bộ Văn phòng thống kê xã Tam Đàn, cùng H.Phú Ninh) xin nghỉ nhưng chưa rõ lý do.

Mạnh Cường