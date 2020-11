Vì sao ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh bị truy tố trong dự án Ethanol Phú Thọ?

Cơ quan tố tụng xác định ông Đinh La Thăng biết rõ PVC không đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ nhưng vẫn tìm mọi cách để PVC được chỉ định thầu trái quy định, dẫn đến dự án “đắp chiếu”, thiệt hại hơn 543 tỉ đồng.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN); Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Tổng công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), cùng 10 đồng phạm trong vụ án “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Công ty CP hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) và dự án nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ.

Trong vụ án này có 11 bị can bị truy tố về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, điều 244 bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Đinh La Thăng, Vũ Thanh Hà (nguyên Tổng giám đốc PVB), Trần Thị Bình (nguyên Phó tổng giám đốc PVN), Đỗ Văn Quang (nguyên Trưởng ban Kinh tế kế hoạch PVN)... Riêng bị can Trịnh Xuân Thanh bị truy tố thêm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” theo khoản 3, điều 356 bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, PVB được thành lập ngày 27.12.2007 theo chủ trương của PVN để thực hiện đầu tư dự án Ethanol Phú Thọ tại H.Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Đây là dự án nhằm sản xuất ethanol làm nguyên liệu phối trộn tạo xăng sinh học, công suất 100.000 m3 ethanol tuyệt đối (99,7%)/năm, tương đương 330 m3/ngày; tổng mức đầu tư hơn 1.317 tỉ đồng; thời gian thực hiện trong 18 tháng, dự kiến tháng 10.2010 đi vào hoạt động.

Năm 2008, PVB phê duyệt gói thầu TK05 “chìa khóa trao tay” xây dựng nhà máy và tiến hành đấu thầu công khai lựa chọn nhà thầu. Đã có 6 nhà thầu nộp hồ sơ tham gia, trong đó có liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T (liên danh PVC). Kết quả cả 6 nhà thầu đều được đánh giá chưa đạt tiêu chí chủ đầu tư đặt ra. Trong đó liên danh PVC còn bị đánh giá chưa đạt nhiều tiêu chí.

Dù biết rõ liên danh PVC chưa thực hiện dự án nào trong lĩnh vực nhiên liệu ethanol nhưng với vai trò Chủ tịch PVN và Trưởng ban Chỉ đạo triển khai các dự án nhiên liệu sinh học, ông Đinh La Thăng đã chủ trì nhiều cuộc họp để định hướng giao cho liên danh này. Nhờ đó, liên danh PVC được chỉ định thầu thay vì đấu thầu theo kế hoạch.

Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (năm 2018), PVB đã sử dụng gần 1.500 tỉ đồng để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất ethanol và các dự án thành phần, trong đó vay ngân hàng 754 tỉ đồng. Cáo trạng xác định dự án Ethanol Phú Thọ gây ra toàn bộ số tiền lãi phát sinh mà PVB đã trả và số còn nghĩa vụ trả cho các ngân hàng từ khi dự án dừng thi công đến ngày khởi tố là 543 tỉ đồng.

Đối với bị can Trịnh Xuân Thanh, cơ quan tố tụng xác định ngoài sai phạm trong dự án Ethanol Phú Thọ , bị can này còn có hành vi tư lợi tại PVC và đơn vị thành viên. Cụ thể năm 2009, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo bị can Đỗ Văn Hồng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc) - thành viên của PVC, sử dụng tiền thi công tại dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ - Hải Phòng mua lô đất 3.400 m2 tại H.Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời điểm này, PVC là nhà thầu dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ và PVC Kinh Bắc là thầu phụ. Các bị can đã bàn bạc thống nhất PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỉ đồng, sau đó PVC Kinh Bắc sử dụng 24 tỉ đồng để mua đất. Để hợp thức hóa khoản tiền này, Trịnh Xuân Thanh chủ trương tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỉ đồng lên 150 tỉ đồng và sử dụng khoản tiền tạm ứng nêu trên thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc.