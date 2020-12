Vì sao phải đổi thẻ BHYT mới từ tháng 4.2021?

Thuận tiện trong khám chữa bệnh Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, đối với cơ sở khám chữa bệnh , thẻ BHYT mới sẽ khắc phục được tình trạng mã vạch in trên thẻ bị mờ, nhòe, giúp cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện việc sử dụng máy đọc mã vạch rõ ràng, chính xác và làm thủ tục khám nhanh hơn. Từ ngày 1.4.2021, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc sẽ có điều chỉnh kết nối với Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam theo 10 ký tự mã số BHXH duy nhất in trên thẻ BHYT (thay thế 15 ký tự mã số thẻ BHYT luôn biến động như trước đây). Do đó, giúp cơ sở khám chữa bệnh quản lý hồ sơ bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT chặt chẽ hơn, thuận tiện hơn đối với công tác theo dõi tiền sử bệnh, sử dụng thuốc… trong quá trình điều trị của người có thẻ BHYT. Đối với cơ quan BHXH, thẻ có độ bền cao, ít hư hỏng tiết kiệm được chi phí in cấp lại thẻ (như: phôi thẻ, máy in, mực in…) và giảm được nhân công làm công tác in thẻ. Mẫu thẻ mới dùng dấu phiên hiệu của BHXH Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu cấp lại, cấp đổi thẻ khác địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn tránh được tình trạng cấp thẻ chậm muộn do phôi thẻ không kịp bổ sung khi phát sinh số lượng cấp mới hàng năm quá lớn.