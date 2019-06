Vì sao tạm đình chỉ 2 trung tá cảnh sát trong ô tô bị giang hồ 'vây nhốt'?

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm Chiều 21.6, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên, về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ô tô ở Đồng Nai. Thông báo nêu rõ: Trước thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ô tô ở Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Chí Hiếu