Vị trí tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc 'điểm mù' camera

Ảnh: Lê Lâm Một cánh đồng sát đường cao tốc bi đốt nghi ngút khói lửa vào trưa 4.4

Liên quan đến vụ TNGT liên hoàn trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vào chiều 3.4, mà nguyên nhân gián tiếp là do người dân đốt đồng gây ra, tối 4.4, đơn vị quản lý khai thác đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (VECE) đã có ý kiến phản hồi.

Ảnh: Lê Lâm Theo VECE là không thể nghiêm cấm hay yêu cầu địa phương nghiêm cấm người dân đốt rơm rạ trên đồng Theo VECE, việc đốt rơm rạ khô trên đồng sau mỗi mùa vụ để lấy nguồn phân bón tự nhiên là tập quán canh tác của người nông dân, không phải chỉ trên tuyến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây mà còn ở nhiều tuyến đường khác trên cả nước. VECE không thể nghiêm cấm hoặc yêu cầu địa phương nghiêm cấm công việc này.

Tuy nhiên, VECE cho biết đã phối hợp cùng địa phương để tuyên truyền cho người dân khi đốt đồng ở các vị trí gần hành lang an toàn đường cao tốc, trường hợp bà con đốt đồng ở các vị trí có nguy cơ cháy lan cao thì tăng cường gác trực và chuẩn bị đầy đủ các thiết bị và lực lượng PCCC khi có sự cố xảy ra.

Cũng theo VECE, đơn vị có lắp 16 camera trên toàn tuyến. Tuy nhiên vị trí lắp là tại các nút giao, trạm thu giá và cầu Long Thành. Do đó có rất nhiều vị trí trên tuyến đường không quan sát qua camera được. Vị trí xảy ra vụ tai nạn liên hoàn chiều 3.4 nằm trong số đó. Chỉ khi khói bốc lên cao thì nhân viên giám sát camera mới thấy và tiến hành báo cho lực lượng tuần tra lên vị trí có khói để xử lý thì sự cố đã xảy ra.