Việt Nam gấp rút chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020

Sáng 14.1, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị - quốc phòng - an ninh, đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo 3 bộ là thành viên của Ban Chỉ đạo (Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), đại diện Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ban Đối ngoại T.Ư, các bộ, ban, ngành liên quan và các chuyên gia về an ninh nguồn nước, an ninh mạng, biến đổi khí hậu.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, tình hình thế giới và khu vực trong năm 2019 tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp, các bộ, ban, ngành liên quan phải kịp thời đánh giá, dự báo tình hình, chủ động đề ra các biện pháp triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia - dân tộc.

Phó thủ tướng lưu ý quán triệt triển khai Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, gấp rút chuẩn bị và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN năm 2020 và vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; tham gia tích cực vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ…