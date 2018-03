VinEco đạt chuẩn Chuỗi thực phẩm an toàn

Đây là chứng nhận do Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM trao cho các nhà sản xuất, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi từ công đoạn sản xuất đến sơ chế, chế biến và phân phối.



Theo PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, “Chuỗi thực phẩm an toàn” được khởi xướng với mục đích giám sát và đảm bảo được chất lượng an toàn thực phẩm các loại nông sản, thực phẩm tại TP.HCM và từ tỉnh đưa về thành phố tiêu thụ. Chứng nhận này là một “bảo chứng” cho các nhà sản xuất trong việc cung ứng, tạo nguồn thực phẩm người dân.

Để được chứng nhận, các doanh nghiệp phải đáp ứng đúng các tiêu chuẩn về chất lượng cũng như hệ thống quản lý chất lượng toàn diện. Trong đó, các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận VietGAP hoặc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Các nhà sản xuất phải có hồ sơ tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, kết quả phân tích mẫu đất mẫu nước đáp ứng quy định, có hồ sơ ghi chép quá trình sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trong danh mục cho phép…

Theo PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, đến nay chứng nhận này đã cấp cho 80 cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh vào chuỗi thuộc địa bàn TP.HCM và các địa phương lân cận.

Hiện, trung bình mỗi tháng VinEco cung cấp ra thị trường gần 3.000 tấn nông sản an toàn, gồm: rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ, rau gia vị, rau mầm, nấm, trái cây... tổng cộng gần 200 chủng loại sản phẩm.

VinEco gia nhập lĩnh vực nông nghiệp vào năm 2015, đến nay, VinEco đã xây dựng và phát triển 14 nông trường quy mô và chuyên nghiệp trên cả nước. Các nông trường được quy hoạch thiết kế một cách khoa học gồm: khu sản suất, khu nhà kính, khu sơ chế, đóng gói, khu bảo quản; sản xuất tuân thủ đúng quy trình theo tiêu chuẩn VietGAP. Tổng quỹ đất của VinEco lên đến gần 3.000 ha, trong đó đã đưa vào canh tác gần 1.000 ha tại 3 vùng (miền Nam, miền Bắc và Lâm Đồng).