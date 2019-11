Vĩnh Long: 2 con nghiện liên tục trộm mai bị tóm gọn

Ngày 15.11, Công an H.Bình Tân ( Vĩnh Long ) mời làm việc và tiếp tục xác minh làm rõ hành vi trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Tấn Đạt (16 tuổi) và Nguyễn Văn Tiều (24 tuổi, cùng ngụ xã Tân Quới, H.Bình Tân).

Khoảng 23 giờ ngày 13.11, lực lượng công an tuần tra đảm bảo an ninh trật tự phát hiện Đạt và Tiều đi chung xe máy, chở theo 1 gốc mai, có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi. Khi đến trước nhà ông H.M.T. (45 tuổi, ngụ xã Tân Quới, H.Bình Tân) thì cả 2 dừng lại, để gốc mai xuống đất, lực lượng công an ập vào kiểm tra.

Bước đầu, Đạt và Tiều khai nhận đã lấy trộm cây mai trên tại xã Thành Trung, H.Bình Tân và mang đến nhà ông T. để bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài ra, cả 2 còn khai nhận trước đó đã thực hiện 4 vụ trộm mai khác trên địa bàn H.Bình Tân.