Vĩnh Long: Bắt nhóm thanh niên đua xe trái phép ngay ngày nghỉ lễ 30.4

Ngày 30.4, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đang tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các thanh niên tụ tập đua xe trái phép

Khoảng 1 giờ 50 phút cùng ngày, nhận tin báo của người dân gần khu vực cầu Cần Thơ có nhiều thanh niên tụ tập đua xe gây mất an ninh trật tự, Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Phòng CSGT Công an TP. Cần Thơ kịp thời ngăn chặn và giải tán nhóm thanh niên này.