Vĩnh Long: Bắt ô tô vận chuyển 7.000 bao thuốc lá lậu

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 27.3, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ BS 84A - 051.72 do Nguyễn Nhật Linh (40 tuổi, ngụ Trà Vinh) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng TP.HCM về miền Tây có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi. Khi xe đến địa phận xã Tân Hòa, TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long), lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.