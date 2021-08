Vĩnh Long: Khởi tố nam thanh niên say rượu đánh lực lượng trực chốt phòng chống dịch

Ngày 17.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ ( Vĩnh Long ) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Phi Nhân (31 tuổi, ngụ xã Bình Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ

Theo công an, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 13.8, sau khi uống rượu tại nhà, Nhân điều khiển xe máy BS 64B1 - 882.45 đi từ ấp An Phú A, xã Long An, H.Long Hồ hướng ra QL53. Khi đi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại ấp An Phú A, xã Long An, H.Long Hồ, Nhân bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra và không cho qua chốt.