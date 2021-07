Vĩnh Long: Truy vết tại KCN Hòa Phú, phát hiện hàng chục ca dương tính Covid-19

Công an ra quân kiểm soát chặt địa bàn TP.Vĩnh Long Theo thông báo của UBND TP.Vĩnh Long, từ 13 giờ ngày 14.7, Công an TP.Vĩnh Long sẽ đồng loạt ra quân để kiểm soát địa bàn TP.Vĩnh Long theo tinh thần thực hiện Chỉ thị 16. Cụ thể, sẽ lập 9 chốt trực tại các phường tiếp giáp H.Long Hồ, 2 tổ tuần tra lưu động và 1 tổ kiểm tra điều lệnh. Riêng 12 chốt chặn trên địa bàn 3 phường Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội sẽ tiếp tục được củng cố và duy trì. Nhiệm vụ của các chốt là kiểm tra giấy tờ, lịch công tác của đơn vị trong địa bàn TP.Vĩnh Long; người ngoài huyện, ngoài TP.Vĩnh Long, ngoài tỉnh Vĩnh Long thì phải có test nhanh Covid-19 còn thời hạn 72 giờ (hoặc xét nghiệm PCR) nếu không có lý do chính đáng sẽ không được giải quyết ra, vào TP.Vĩnh Long.