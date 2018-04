VNPT nói gì về vụ khởi tố lãnh đạo VNPT EPAY?

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VPNT) cho biết, dù vẫn duy trì tên VNPT EPAY, nhưng thực tế, hiện nay đây là công ty cổ phần có vốn góp của nước ngoài. Vốn điều lệ của VNPT EPAY là 120 tỉ đồng, trong đó, tổng số cổ phần của 2 doanh nghiệp nước ngoài chiếm 65 %.

Cụ thể, Công ty cổ phần Thanh toán điện tử (VNPT EPAY) thành lập tháng 4.2008 do VNPT góp vốn cùng VMG Media và một số cổ đông nhỏ, trong đó, VNPT chiếm 35 % vốn điều lệ, VMG Media chiếm hơn 62,5 %. Tháng 11.2016, VNM Media đã thoái toàn bộ vốn cho một quỹ đầu tư Hàn Quốc.

Đại diện VNPT cũng cho biết, hiện số cổ phần của tập đoàn VNPT tại VNPT EPAY là 35 %. VNPT không phải là cổ đông chi phối và không được tham gia điều hành hoạt động của VNPT EPAY.

Ngoài ra, bộ máy quản lý điều hành hiện nay của VNPT EPAY gồm tổng giám đốc, giám đốc kinh doanh, giám đốc công nghệ và giám đốc tài chính do Hội đồng cổ đông bầu, không phải nhân sự của tập đoàn VNPT.

“Là cổ đông có vốn góp, tập đoàn VNPT đang tích cực phối hợp cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm các cá nhân vừa bị khởi tố điều tra và mức độ ảnh hưởng”, đại diện VNPT cho hay.

Trước đó, ngày 9.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với hàng loạt trường hợp do liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club.

Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố và bắt tạm giam các bị can Châu Nguyên Anh và Phạm Quang Minh, nguyên giám đốc điều hành và nguyên phó giám đốc kinh doanh của VNPT EPAY, về hành vi Tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số) là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97 %; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75 %.