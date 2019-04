Vợ bị can Nguyễn Hữu Linh gửi đơn tố cáo đến công an vì bị làm nhục, xịt sơn

Sáng 27.4, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, vừa tiếp nhận đơn tố cáo của bà T.T.T.T (trú đường Lê Lợi, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), vợ của ông Nguyễn Hữu Linh (nguyên Phó viện trưởng VKSND Đà Nẵng) bị can vừa bị Công an quận 4 (TP.HCM) ra quyết định khởi tố về hành vi " dâm ô đối với người dưới 16 tuổi " theo Điều 146 bộ Luật Hình sự năm 2015.