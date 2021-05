Vợ dùng kéo cắt đứt lìa 'của quý' của chồng rồi đưa chồng đi cấp cứu

3 nguyên nhân bị đứt lìa dương vật

PGS.TS Thái Minh Sâm cho biết thêm đứt lìa dương vật là dạng biến cố không thường gặp trong y khoa. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi năm khoa Ngoại tiết niệu tiếp nhận từ 5 - 10 trường hợp tương tự. Theo số liệu thống kê, ở Mỹ mỗi năm trung bình có khoảng 250 trường hợp bị đứt lìa dương vật, với tỉ lệ tử vong lên tới 9%.

Đứt lìa "của quý" thường xuất phát từ 3 nhóm nguyên nhân chính: Bệnh nhân tự cắt (do trầm cảm, rối loạn tâm thần); bị vợ, bạn gái… cắt (do ghen tuông, mâu thuẫn về tình cảm) hoặc do tai nạn (tai nạn lao động, tai nạn giao thông…).