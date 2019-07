Vợ tử vong vì vướng bẫy diệt chuột do chồng giăng

Ông Đồng liền tri hô mọi người ứng cứu và báo đến chính quyền địa phương.

Trước đó, do chuột cắn phá ruộng lúa sau nhà nên chiều 26.7, ông Trương Văn Đồng dùng dây chì bao quanh ruột lúa, rồi kéo điện lưới truyền vào để diệt chuột . Đến sáng 27.7, bà Nga đi ra đồng thì không may té, vướng vào bẫy điện và tử vong. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.