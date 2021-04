Vụ 2 xe Mercedes cùng biển ‘chạm mặt’: Lộ diện đường dây xe gian

Chiều 20.4, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Minh Lãm (30 tuổi, quê H.Đông Sơn, Thanh Hóa; tạm trú tại P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), Trần Huỳnh Đức (26 tuổi, quê tại H.Nam Đàn, Nghệ An), Nguyễn Hữu Chiến (38 tuổi, quê tại H.Hưng Nguyên, Nghệ An); và Lê Thị Hiên (37 tuổi, quê tại TP.Vinh, Nghệ An) để làm rõ tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức