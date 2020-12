Vụ án bác sĩ 'hiếp dâm' điều dưỡng: Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

Sáng 1.12, HĐXX TAND TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) quyết định trả hồ sơ vụ án Lê Quang Huy Phương (37 tuổi, bác sĩ Khoa Da liễu Bệnh viện T.Ư Huế) bị Viện KSND cùng cấp truy tố 3 tội: hiếp dâm , cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật.

Theo HĐXX, căn cứ kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa cho thấy chưa đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Lê Quang Huy Phương , nên trả hồ sơ vụ án để Viện KSND TP.Huế điều tra bổ sung.

HĐXX cũng yêu cầu thực hiện giám định lại đoạn băng ghi âm đã được giám định theo kết luật giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, do nội dung chuyển thành văn bản bản giám định băng ghi âm chưa đầy đủ; giám định lại tỷ lệ thương tích của điều dưỡng Th. tại thời điểm bị thương tích do căn cứ để xác định tỷ lệ thương tích chưa rõ ràng; một số tài liệu do cơ quan điều tra thu thập gửi cơ quan giám định để làm cơ sở giám định là chưa đúng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, HĐXX yêu cầu Viện KSND TP.Huế thực nghiệm điều tra bằng cách dựng lại hiện trường, dựng lại hành vi, tình huống của bị cáo và bị hại từ khi bị hại đến phòng 203 chung cư Đống Đa; tiến hành đối chất giữa bị cáo, bị hại và những vấn đề còn mâu thuẫn trong lời khai.