Vụ án ông Tất Thành Cang và đồng phạm: Tề Trí Dũng thay đổi lời khai... vào phút chót

Đối với hành vi tham ô tài sản, KLĐT thể hiện Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc có sai phạm trong việc sử dụng nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, ban kiểm soát (BKS) tại Sadeco.

Tại CQĐT, trước và sau khi bị khởi tố bị can, bắt tạm giam, Tề Trí Dũng thừa nhận nhóm Tề Trí Dũng; Phạm Xuân Trung, Trần Đăng Linh (đều là Phó tổng giám đốc IPC) có được chi các khoản tiền thù lao, tiền thưởng nêu trên.

Tề Trí Dũng thừa nhận có nhận tổng số tiền hơn 1,7 tỉ đồng thông qua các thư ký, nhân viên của Sadeco. Bị can Dũng cho rằng đây là tiền kinh phí hoạt động của HĐQT Sadeco. Tuy nhiên, không có bất kỳ tài liệu nào thể hiện Sadeco có giao nhiệm vụ cho Tề Trí Dũng và các thành viên HĐQT, BKS về hoạt động cụ thể nào phải chi bằng tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

Tề Trí Dũng khai trong số tiền nêu trên, Dũng đã sử dụng để chi hỗ trợ bà con nghèo nhân dịp khánh thành một cây cầu ở Long An; hỗ trợ thăm người ốm, hỗ trợ đoàn công tác của UBND TP.HCM, hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ tại Bình Dương trực lễ năm 2017...

Tề Trí Dũng cũng khai về khoản "chi quà Tết" năm 2017 và 2018 cho các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP.HCM. Tuy nhiên, CQĐT khẳng định không có bất kỳ tài liệu nào chứng minh về việc chi quà Tết này.

Cũng theo KLĐT, khi được yêu cầu làm rõ về các khoản chi này thì Tề Trí Dũng thay đổi lời khai, cho rằng không nhận bất kỳ khoản tiền từ quỹ hoạt động của HĐQT, BKS và tiền thù lao từ Sadeco.

Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ tài liệu thu thập và lời khai của các cá nhân liên quan nêu trên đủ cơ sở kết luận từ tháng 1.2017 đến tháng 2.2018, Tề Trí Dũng với vai trò là Tổng giám đốc Công ty IPC, Chủ tịch HĐQT Sadeco đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cùng với sự giúp sức của Hồ Thị Thanh Phúc để chiếm đoạt hơn 1.7 tỉ đồng từ nguồn thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, BKS Sadeco mà không nộp về Công ty IPC nhằm sử dụng cá nhân.

KLĐT nhận định lời khai sau này của Tề Trí Dũng là gian dối, đối phó, không đúng thực tế, không có cơ sở để chấp nhận.

Bị can Hồ Thị Thanh Phúc cũng khai nhận tại CQĐT, theo quy định bị can Phúc được hưởng toàn bộ các khoản thù lao, tiền thưởng do Sadeco chi trả mà không phải nộp về IPC. Toàn bộ các khoản tiền mà Phúc được hưởng đều thực hiện chi trả bằng chuyển khoản vào tài khoản của Phúc. Hơn 1,7 đồng chi cho Tề Trí Dũng, Phúc không nhận trực tiếp mà do các nhân viên Sadeco ký nhận từ thủ quỹ để giao lại cho Dũng.