Vụ án Tất Thành Cang: Tách 8 vụ việc có dấu hiệu vi phạm để điều tra

Tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm tại các dự án của Công ty IPC, Công ty Sadeco và các công ty liên quan, theo KLĐT, quá trình điều tra vụ án, CQĐT còn phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đồng thời tiếp nhận thêm 6 vụ việc do Thanh tra TP chuyển để điều tra. Theo tài liệu thu thập ban đầu thấy có liên quan đến trách nhiệm của một số cá nhân nguyên là lãnh đạo của các Công ty và cơ quan, đơn vị liên quan. Do đó, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách 8 vụ việc để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định, gồm: Tách hành vi của Tề Trí Dũng ( nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC ) và các cá nhân liên quan có dấu hiệu “tham ô tài sản” trong việc chiếm đoạt tiền thù lao và tiền thưởng người đại diện vốn không chuyên trách do Công ty TNHH Sepzone Linh Trung chi trả cho thành viên Hội đồng thành viên.