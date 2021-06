Vụ án Tất Thành Cang và đồng phạm: Viện KSND TP.HCM tiếp tục trả hồ sơ

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho hay hôm nay (3.6), Viện KSND TP.HCM tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung lần 2 vụ án liên quan đến bị can Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020) và 18 đồng phạm.

Theo đó, Viện KSND TP.HCM đưa ra 3 lý do, đề nghị cơ quan điều tra (CQĐT) làm rõ.

Thứ nhất, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân trong vụ án; thứ 2, điều tra, xem xét vai trò đồng phạm của một số đối tượng khác liên quan đến nhóm tội “tham ô tài sản”; thứ 3, xem xét lại tội danh đối với nhóm tội “tham ô tài sản”.

Trước đó, ngày 11.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra , chuyển sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang và 18 bị can khác về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “tham ô tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco, công ty con của IPC).