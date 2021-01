Vụ án Trịnh Sướng cùng đồng phạm: Thủ thuật pha chế xăng giả

Dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra trong 18 ngày (từ 12 - 29.1). Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn, dời lịch xét xử sang thời điểm sau Tết Nguyên đán 2021 do vắng mặt 3 bị cáo và nhiều luật sư, người làm chứng. Trong đó, bị cáo Lê Ngọc Lý (mới sinh con, có đơn xin xét xử vắng mặt); bị cáo Nguyễn Lê Minh Hưng (vắng mặt không lý do); bị cáo Lê Châu Phước Hưng (có giấy chứng nhận bị động kinh, có đơn xin hoãn xử).

Thủ đoạn tinh vi Theo cáo trạng, để che giấu hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả, Trịnh Sướng thuê người chỉnh đồng hồ đếm tổng của trụ bơm nhằm cân đối đầu vào, đầu ra. Đối với hệ thống đại lý phân phối, Trịnh Sướng bán hàng nhưng không xuất hóa đơn mà thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Ngoài ra, những đối tượng khác trong vụ án này cũng tìm cách để hợp thức hóa quá trình xuất - nhập dung môi, hóa chất nhằm “qua mặt” cơ quan chức năng. Điển hình, Hồ Xuân Cường đã mua bán dung môi giúp cho Trịnh Sướng và hợp thức hóa số tiền giao dịch bằng việc chuyển tiền mua bán xăng dầu. Cường còn ký 38 hóa đơn giá trị gia tăng để xuất khống cho Công ty TNHH Mỹ Hưng của Trịnh Sướng hơn 17 triệu lít xăng các loại trị giá gần 350 tỉ đồng...

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành triệt phá nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả tại Đắk Nông, Sóc Trăng, Cần Thơ, TP.HCM… Tổng cộng, có 39 bị cáo ở 18 tỉnh, thành bị cơ quan tố tụng tại Đắk Nông truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Các bị cáo trong vụ án trên đã pha chế, bán ra thị trường 167 triệu lít xăng giả , thu lợi bất chính hơn 136 tỉ đồng. Riêng Trịnh Sướng được xác định tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, thu lợi bất chính hơn 102 tỉ đồng. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can là do hám lợi. Tuy nhiên, một phần cũng do sự quản lý thiếu chặt chẽ của các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, hóa chất.