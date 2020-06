Vụ bé trai 5 tuổi chết trong căn nhà hoang: Nhốt nạn nhân chơi trò thám tử

Sáng 10.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ Đ.N.H (17 tuổi, ngụ xóm 9, xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra vụ bé trai 5 tuổi ở xã Quỳnh Tam bị mất tích và tử vong trong rừng . Nghi phạm H. đang là học lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn H.Quỳnh Lưu.