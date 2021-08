Vụ buôn lậu 51 kg vàng: Khởi tố thêm 11 bị can

Liên quan vụ buôn lậu 51 kg vàng do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) cầm đầu, ngày 7.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi), Trần Hoàng Yên (23 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi, cùng ngụ H.An Phú, An Giang), Nguyễn Thị Tuyết Vân (56 tuổi), Dương Công Cường (71 tuổi), Trương Thái Nguyên (41 tuổi, cùng ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (32 tuổi, ngụ P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, Vân, Cường, Nguyên, Nghĩa là chủ các tiệm vàng tại TP.Châu Đốc.

Khám xét nhà “bà trùm” buôn lậu vàng Mười Tường, thu giữ thêm 36kg vàng, 1,27 triệu USD... Ngoài ra, qua điều tra, công an đã làm rõ việc Mười Tường cầm đầu thêm đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, liên quan vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới, bị Bộ đội biên phòng An Giang bắt giữ ngày 24.6.2019 tại P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc. Qua đó, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 4 bị can: Phạm Thanh Sang (39 tuổi) Nguyễn Văn Lê (37 tuổi), Hồ Tuấn Linh (40 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (30 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới