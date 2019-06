Vụ Cảnh sát 113 bị dân 'xăm trổ' bao vây: Do mâu thuẫn trong quán ăn

Theo Công an tỉnh Đồng nai, vụ C ảnh sát 113 bị nhiều thanh niên xăm trổ bao vây trong ô tô là do mâu thuẫn giữa hai nhóm trong lúc ăn uống tại quán Lâm Viên (đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Nhóm còn lại có 10 người, trong đó có gồm: Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa); Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk) và 8 người khác chưa rõ lai lịch.

Nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc va chạm giữa Hiền và Lương trong quán ăn, khi Hiền vô tình nôn ói văng dính vào quần Lương tại khu vực quầy lễ tân. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát tại quán ăn và khiến Hiền, Hải bị xây xát.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sau đó nhóm Hiền, trung tá Anh, trung tá Tường và đại tá Hùng lên ô tô rời quán, chạy trên đường Đặng Văn Lương ra hướng ngã ba Vũng Tàu. Lúc này, Lương liền điện thoại cho Ngô Văn Giang (33 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) cùng một số người khác chưa rõ lai lịch đến quá, cùng nhóm Lương đuổi theo.

Vụ việc khiến nhiều người dân xung quanh và người đi đường hiếu kỳ tụ tập xem đông, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Khoảng 15 giờ cùng ngày (12.6), nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa và các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận, giải quyết vụ việc. Khoảng 30 phút sau, lực lượng Công an đã giải tán số người hiếu kỳ, đưa một số người và phương tiện có liên quan về trụ sở Công an TP.Biên Hòa để xác minh, làm rõ.

Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an TP.Biên Hòa và các lực lượng liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm mọi trường hợp sai phạm theo quy định của pháp luật.