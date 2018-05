Vụ cháy chung cư CT3 Bắc Hà ở Hà Nội có thể do chập điện

Theo ghi nhận của chúng tôi, lúc 8 giờ sáng nay 26.5, Công an phường Mộ Lao đã phong tỏa và bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra vụ cháy ở căn hộ 1806, chung cư CT3 Bắc, xảy ra chiều 25.5. Việc dọn dẹp, sửa chữa hệ thống điện cũng được triển khai để người dân ổn định cuộc sống.



Sau đó, lực lượng công an cùng đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, nhà cung cấp bảo hiểm cháy nổ cùng chủ nhà là anh Nguyễn Khắc Đạt (42 tuổi, quê Nam Định) đã phá niêm phong căn hộ 1806 để điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, hầu hết đồ đạc trong phòng 1806 bị thiêu rụi. Tường, hệ thống điện, báo cháy hành lang tầng 18 phần lớn bị cháy rụi, khói bám đen kịt. Một số cửa ra vào của các căn hộ xung quanh bị phá dỡ trong lúc cháy để tìm kiếm cư dân mắc kẹt, cửa kính thông gió cầu thang từ tầng 16 - 18 cũng được lực lượng cứu hỏa đập vỡ để thoát khói.

Anh Đạt cho hay đã dọn đến căn hộ này ở gần 10 năm, lúc vụ cháy xảy ra cả nhà anh đều đi vắng. Theo đại diện Công an phường Mộ Lao, cơ quan điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy theo hướng do chập điện. Dù vậy, đại diện Công an phường Mộ Lao cũng lưu ý, nguyên nhân chính thức phải chờ kết luận cuối cùng của việc điều tra.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 chiều 25.5, một đám cháy bùng phát từ căn hộ 1806 tòa chung cư CT3 Bắc Hà khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC số 9 điều nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Do đám cháy xảy ra tại tầng 18 nên nên đến 18 giờ 30 phút, lực lượng cứu hỏa mới cơ bản khống chế được ngọn lửa. Vụ cháy đã làm một số người bị thương nhẹ, ngạt khói.