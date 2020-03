Vụ cháy tàu trên trên sông Đồng Nai: Tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích

Ngày nào cũng vậy, Mẹ VNAH Ngô Thị Quýt (95 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) đều dành ít thời gian cần mẫn từng đường may may quần áo tặng người nghèo. Trong mùa dịch Covid-19 , bà còn may khẩu trang vải làm từ thiện