Vụ cháy xưởng gỗ tại Q.12: Cháy lớn quá, bỏ chạy không kịp mang dép!

Ngày 15.1, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự 4 nghi can trong băng trộm liên tỉnh do hai anh em ruột là Trần Hưng (47 tuổi) và Trần Phú (45 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cầm đầu.