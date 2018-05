Vụ chìm tàu làm 9 người chết: Đề nghị phạt tiền thay phạt tù

Chiều 4.5, tại phiên xử sơ thẩm vụ tàu Petrolimex 14 đâm chìm tàu Hải Thành 26 - BLC làm 9 người chết, đại diện Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đề nghị HĐXX phạt Trần Kiên (34 tuổi, ngụ Thái Nguyên) từ 650 - 750 triệu đồng; Nguyễn Xuân Sang (30 tuổi, ngụ Đồng Nai) từ 600 - 700 triệu đồng; Hoàng Tiến Khôi (28 tuổi, ngụ Hải Dương) và Nguyễn Viết Thắng (47 tuổi, ngụ Thái Bình) mỗi bị cáo từ 300 - 400 triệu đồng, cùng về tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải.



Đại diện Viện KSND luận tội, thay vì đề nghị mức phạt tù cho 4 bị cáo về tội danh trên (từ 3 - 7 năm tù giam) thì chuyển sang hình thức phạt tiền . Đây là 1 trong 2 hình thức phạt chính của tội danh này. HĐXX cho rằng vụ án phức tạp nên sau khi nghị án đã thông báo đến ngày 11.5 mới tuyên án.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 4 phút ngày 28.3.2017, Ninh Văn Quỳnh (đã tử vong trong vụ tai nạn này) và Hoàng Tiến Khôi nhận ca trực, điều khiển tàu Hải Thành 26 - BLC chở 3.000 tấn clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ. Trong hành trình, Khôi phát hiện tàu Petrolimex 14 do Trần Kiên (thuyền phó 2) cùng Nguyễn Xuân Sang (thủy thủ) điều khiển đang lưu thông phía đối diện liền sử dụng hệ thống thông tin VHF gọi 4 lần để thông báo hướng đi nhằm tránh đâm va nhưng Kiên và Sang không trả lời. Khoảng 6 phút sau, tàu Hải Thành 26 - BLC đến vị trí có tọa độ 10018’36N - 107045’18E thì bị tàu Petrolimex 14 đâm thẳng vào mạn phải. Hậu quả, tàu Hải Thành 26 - BLC và toàn bộ hàng hóa bị chìm xuống biển, 9 người trên tàu tử vong, Khôi và Nguyễn Viết Thắng bị thương; tàu Petrolimex 14 bị hư hỏng nhẹ.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định tai nạn xảy ra lỗi trực tiếp do Kiên và Sang không làm tốt công tác cảnh giới. Trong lúc trực điều khiển tàu Petrolimex 14, Kiên bỏ đi khỏi vị trí trực. Còn Sang không thực hiện trực tàu theo sự chỉ đạo của Kiên mà lên phía trước buồng lái nhìn xuống mặt sàn boong. Riêng Khôi là người chỉ huy trong ca trực tàu Hải Thành 26 - BLC, mặc dù đã thấy tàu Petrolimex 14 đang di chuyển đổi hướng nhưng không có hành động để tránh đâm va phù hợp. Thắng là thuyền trưởng của tàu Hải Thành 26 - BLC khi cho tàu xuất bến thấy thiếu 2 thủy thủ trực ca và 1 thợ máy trực ca so với định biên an toàn tối thiểu mà vẫn cho tàu rời cảng.