Vụ CSGT TP.Vĩnh Yên bị 'tố': 'Tôi vi phạm giao thông sao lại vụt vào mặt tôi như thế?’

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, ngày 2.7, mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh "tố" một CSGT TP.Vĩnh Yên vụt người vi phạm giao thông, làm người này bị thương nặng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Vĩnh Yên đã vào cuộc, xác minh sự việc. Anh C. bị thương sau khi vi phạm luật giao thông Ảnh M.T Theo báo cáo của Đội CSGT Công an TP.Vĩnh Yên, anh C. điều khiển xe máy mà không đội mũ bảo hiểm và quay đầu xe, đi ngược chiều trên đường một chiều khi phát hiện lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, một chiến sĩ CSGT trong tổ tuần tra, đứng cách ngã tư gần 100 m, bước tới ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng anh C. không chấp hành mà bật đèn pha và lao thẳng vào chiến sĩ CSGT. Khi bị đèn pha chiếu chói mắt, viên CSGT chỉ giơ gậy ra hiệu lệnh dừng xe. Về thương tích, anh C. bị thương ở sống mũi, còn chiến sĩ CSGT không bị thương. Hình ảnh anh C. quay đầu xe và chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe Ảnh Cắt từ clip Theo lãnh đạo Công an TP.Vĩnh Yên, hành vi bỏ chạy, tông thẳng vào lực lượng CSGT có thể gây thương tích, hậu quả lớn. Công an TP.Vĩnh Yên sẽ xem xét toàn diện vụ việc và không ngoại trừ tình huống anh C. chống người thi hành công vụ