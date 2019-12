Vụ điện giật chết 4 người: Khởi tố Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Trưa nay, 30.12, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết ông Phan Đắc Hùng, Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực. Ông Hùng được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 26.10.2018, anh Phạm Văn Tình cùng em trai là Phạm Văn Lành và ông Nguyễn Đức Ngoãn, anh Nguyễn Văn Cường (cùng trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trong lúc đang thi công dựng cột viễn thông trên cánh đồng lúa giáp ranh giữa xã Cẩm Trung và xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên) thì bất ngờ bị dòng điện 35 kV chạy phía trên phóng xuống khiến cả 4 người bị điện giật tử vong

Khi một số người khác trong nhóm chở nguyên vật liệu đến phát hiện sự việc thì đã quá muộn. Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau sự việc xảy ra, phía Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do đơn vị thi công dựng cột kéo cáp viễn thông dưới đường dây 35 kV mà không thông báo phối hợp với phía điện lực để đảm bảo các biện pháp an toàn.

Đặc biệt, đơn vị thi công đã tự ý thi công dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn nên bị phóng điện. Điều đáng nói, trước đó, Công ty điện lực Hà Tĩnh đã có các văn bản khuyến cáo và yêu cầu các nhà mạng, đơn vị viễn thông khi thực hiện các công trình trong hành lang an toàn lưới điện phải có các phương án phối hợp với điện lực để thực hiện các biện pháp an toàn.