Vụ Đồng Tâm: Đảm bảo thông tin rộng rãi, khách quan cho báo chí

Dự báo thời tiết hôm nay 10.1.2020, phía Tây Bắc bộ sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; riêng khu Tây Bắc 16 - 19oC, có nơi dưới 16oC.