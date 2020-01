Vụ Đồng Tâm: Vì sao công an triển khai lực lượng trong đêm?

Dưới đây là nguyên văn trao đổi của Thứ trưởng Lương Tam Quang (được lược bớt một số từ ngữ văn nói để độc giả tiện theo dõi). Tít phụ và tít chính do Thanh Niên đặt.

3 cán bộ công an ngã xuống hố kỹ thuật, không có hố chông

"Từ 2017 đến nay, nhất là sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận rà soát kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội, tình hình an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm tiếp tục diễn biến phức tạp

Một số đối tượng đã tổ chức các hoạt động phản đối thông báo của Thanh tra Chính phủ, chống đối quyết liệt việc xây dựng tường rào ở sân bay Miếu Môn, sẵn sàng hy sinh, đổ máu để giữ đất. Đây là ý chí của tổ Đồng Thuận, mặc dù hoàn toàn không có quyền lợi gì ở đất canh tác ở khu vực này. Các đối tượng đã chuẩn bị lựu đạn, bom xăng tự chế đối phó với lực lượng chức năng.

Qua biện pháp công tác, chúng tôi đã nắm được tình hình nhóm đối tượng đã thực hiện. Nhất là khi Thanh tra Chính phủ tổ chức đối thoại để thông báo kết luận rà soát kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội vào ngày 25.11.2019, thì số đối tượng cầm đầu trong tổ Đồng Thuận tiếp tục tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự tại UBND xã Đồng Tâm, gia tăng hoạt động đe dọa, chửi bới đại biểu đã phát biểu ủng hộ việc làm của chính quyền tại buổi đối thoại.

Nhiều người dân, những người ủng hộ đã có phát biểu, Truyền hình Việt Nam đã đưa, nhưng các đối tượng này đã sử dụng lời nói, cả vũ lực để đe dọa đại biểu phát biểu ủng hộ. Số này đã ráo riết chuẩn bị phương án để đối phó với lực lượng chức năng khi xảy ra các tình huống phức tạp. Mục tiêu của nhóm đối tượng này là khi ta xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn thì có ý đồ bắt giữ cán bộ, gây cháy nổ trụ sở UBND xã, nhà cán bộ xã để gây áp lực, tạo sự chú ý theo dõi của cộng đồng trong nước và quốc tế. Qua các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã thu thập được những thông tin như vậy.

Lực lượng công an, Công an thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của khu vực này, sẽ có phương án làm sao đảm bảo những âm mưu, ý đồ của tổ Đồng Thuận không (thực hiện được), không tạo ra những tình huống gây tiếng vang.

Chợ làng Hoành đã họp lại ở gần trụ sở UBND xã, nơi lực lượng công an vẫn đóng chốt để giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh chụp hôm 11.1. Ảnh Thanh Niên

Ngày 31.12.2019, Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng hàng rào sân bay Miếu Môn, bắt đầu từ huyện Chương Mỹ, vì sân bay Miếu Môn giáp 3 xã của huyện Chương Mỹ và 1 xã của huyện Mỹ Đức là Đồng Tâm... Các đối tượng liên tục ra chặn xe chở vật liệu, gây rối trật tự công cộng.

Qua thông tin mà chúng tôi nắm được, khi chúng ta xây dựng đến xã Đồng Tâm, thì các đối tượng này sẽ chống đối quyết liệt, mua bom xăng, chuẩn bị bùi nhùi, vũ khí tự chế, tuýp sắt gắn dao phóng lợn để chống trả lực lượng chức năng.

Trong thời gian xây thì số đối tượng trong tổ Đồng Thuận đã tiến hành các hoạt động như phản đối, tụ tập, kéo đến trụ sở UBND xã, nhà riêng một số người dân có liên quan để chửi bới, ném pháo nổ ngăn cản các xe của đơn vị tập kết phương tiện, dựng lều bạt, cử người cảnh giới tại cổng ra vào Trung tâm huấn luyện Miếu Môn. Nếu lực lượng chức năng xây dựng tường rào ở khu Đồng Sênh thì sẽ cho nổ cây xăng ở Miếu Môn, nhà Chủ tịch xã, nhà 1 cán bộ xã, gây áp lực thậm chí bắt giữ người già trẻ em để gây áp lực.

Trước diễn biến tình hình trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự khi lực lượng của Bộ Quốc phòng xây dựng tường rào. Chúng tôi có phương án từ cấp độ thấp đến cấp độ cao trong suốt quá trình thực hiện từ ngày 31.12 và phương án cao độ nhất là khi xây dựng đến khu vực xã Đồng Tâm, khu vực đất Đồng Sênh.

Do vậy, theo kế hoạch dự kiến, sáng 9.1 quân đội sẽ triển khai xây dựng tại đất Đồng Sênh. Căn cứ những thông tin tài liệu thu được, tình hình phức tạp xảy ra, Công an thành phố Hà Nội đã hỗ trợ một số đơn vị của Bộ tiến hành triển khai các chốt nhằm đảm bảo an toàn cho trụ sở xã, cán bộ xã, người dân Đồng Tâm. Số đối tượng chống đối trong vòng mấy chục người, chúng tôi tập trung danh sách khoảng hơn 20 đối tượng là trọng điểm.

Khi các tổ công tác đang trên đường triển khai vào các chốt, các đối tượng đã tấn công. Khoảng hơn 20 đối tượng đã tấn công bằng lựu đạn, bằng bom xăng, bằng vũ khí thô sơ, dùng tuýp sắt gắn dao phóng lợn để tấn công lực lượng chức năng. Tổ công tác đã tuyên truyền, dùng loa, nhưng đối tượng rất manh động. Sau khi tấn công thì vào cố thủ ở mấy gia đình liền nhau: gia đình Lê Đình Kình, Lê Đình Chức, Lê Đình Công và tiếp tục từ ở trong nhà, lên tầng 2 và tầng 3 ném lựu đạn và bom xăng tấn công lực lượng chức năng.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi phạm pháp quả tang. Tổ công tác một số đơn vị sẽ thực theo đúng phương án là khi hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng xảy ra thì chúng tôi truy bắt và thu giữ vũ khí. Trong quá trình truy đuổi, một tổ công tác gồm 3 người đã hy sinh, chúng tôi đã thông báo. 3 đồng chí này truy đuổi đối tượng trực tiếp cầm lựu đạn . Đối tượng chạy vào nhà Lê Đình Chức, và từ nhà Lê Đình Chức khi bị chúng ta truy đuổi thì chạy sang nhà Lê Đình Hợi. Trong quá trình truy bắt đối tượng từ nhà Lê Đình Chức sang nhà Lê Đình Hợi, giữa 2 nhà có một hố thông gió, hỗ kỹ thuật khá sâu, gần 4 m, anh em ngã xuống hố.

Có một số thông tin các đối tượng đào hỗ chông, thì hoàn toàn ở dưới không có chông. Là hố kỹ thuật. Hố không có nắp, như một số vụ tai nạn hố ga. Lập tức, các đối tượng sử dụng bom xăng, đổ xăng ra can tưới xuống và đốt. Qua quá trình đấu tranh khai thác thì Truyền hình Việt Nam đã vào khai thác và các đối tượng đã khai nhận. Và dưới sự chỉ đạo của Lê Đình Kình.

Về việc tại sao tổ công tác có cả cán bộ phòng cháy chữa cháy hi sinh, thì lực lượng này là để xử lý tình huống các đối tượng có bom xăng, bùi nhùi...

Vì sao công an triển khai lực lượng trong đêm?

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp theo đúng pháp luật quy định, đã nổ súng cảnh cáo và tấn công những đối tượng ngoan cố có tính sát thương cao đối với lực lượng đang làm nhiệm vu. Đã đồng loạt triển khai bắt tất cả các đối tượng có hành vi vi phạm và đã tạm giữ hơn 3 chục đối tượng.

Trong nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã quyết định thực hiện và thu giữ tại hiện trường 8 lựu đạn. Trên tay của Lê Đình Kình vẫn còn một quả lựu đạn, sau khi ném một quả không nổ. Đây là hành động rất dã man của nhóm này.

Chúng tôi cùng Viện kiểm sát, các đơn vị kỹ thuật hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám xét và hiện đang tiếp tục đấu tranh, khai thác để truy xét tiếp ra các đối tượng cung cấp vũ khí vật liệu nổ. Hiện về cơ bản anh em chúng tôi đang tập trung khai thác, hôm qua (13.1) đã rà phá bom mìn, đảm bảo được hoạt động bình thường của người dân Đồng Tâm.

Cám ơn Đài Truyền hình Việt Nam đã ghi lại những hình ảnh, những lời thú tội và sự chuẩn bị của đối tượng khi thực hiện những hành vi này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 22 đối tượng. Cũng có những đối tượng đã ra đầu thú và tự nhận hành vi sai trái.

Lực lượng công an vẫn có mặt đông đảo ở làng Hoành Ảnh NDCC

Qua tài liệu chúng tôi thu thập được, hiện các tổ chức hoạt động lưu vong, một số phần tử đã móc nối, hướng dẫn các đối tượng chống đối đối phó với lực lượng chức năng, hướng dẫn chế tạo chất nổ, hướng dẫn cách làm bom xăng và lợi dụng những cái này để hướng dẫn mua vũ khí. Các đối tượng gắn mác "đại diện cho người dân Đồng Tâm", tức là mác "dân", để gửi đơn gửi thư.

Qua khám xét tại hiện trường, chúng tôi đã thu thập được tài liệu quá trình quyên góp ủng hộ. Tiền ấy, phần lớn, 50% là chia cho bố con Lê Đình Kình sử dụng, một số rất ít để tổ chức các sinh hoạt của tổ Đồng Thuận. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh triệt để, tất cả các đối tượng đã tham gia đều phải đưa ra trước pháp luật.

Vừa qua, khi vụ việc xảy ra, cũng có luồng dư luận tại sao lực lượng công an lại triển khai vào lúc sáng sớm chứ không phải ban ngày. Xin thưa, chúng tôi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xây dựng tường rào của sân bay Miếu Môn đến khu vực đất Đồng Sênh là mức độ triển khai cao nhất nhằm đảm bảo an toàn cho chính người dân xã Đồng Tâm, trụ sở, thậm chí cây xanh, nên lực lượng công an phải chốt chặn để đảm bảo an toàn và không cho các đối tượng mạnh động sử dụng các vũ khí, có điều kiện ra khu vực lực lượng của chúng ta đang xây dựng. Với sự kiện tổ chức thì anh em chúng tôi phải xuất hành từ đêm để đảm bảo an ninh, an toàn, chứ không phải sự kiện 8 giờ đúng 8 giờ chúng tôi mới đến. Chúng tôi phải triển khai từ sớm, tất cả các lực lượng vào chốt.