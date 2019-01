Vụ giết nữ MC đám cưới vì khước từ quan hệ tình dục: Thực nghiệm điều tra

Sáng 18.1.2019, trước sự chứng kiến của các cơ quan pháp luật tỉnh An Giang, bị can Nguyễn Minh Thanh (tự Nhí), 21 tuổi, cư trú ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, H.Châu Thành (An Giang) đã thực nghiệm điều tra toàn bộ hành vi “Giết người, cướp tài sản”, xảy ra tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi (H.Châu Thành) vào ngày 26.11.2018, gây rúng động dư luận